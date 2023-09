Eesti Pank: majanduse seis on kehv ja taastumine tuleb vaevaline

Nii pöördub keskpanga sügisese prognoosi järgi Eesti majandus uuesti kasvule järgmisel aastal, kuid pärast kaheaastast langusperioodi kujuneb taastumine aeglaseks. Hinnatõus Eestis on tänavuse aasta keskmisena eeldatavasti 9,4 protsenti ja järgmisel aastal 3,4 protsenti. Seega on keskpanga teatel väga kiire hinnatõus Eestis läbi saanud.

Samas nendib keskpank, et majanduse seis on tavapärasest kehvem. Kuid seejures ei ole kõik sektorid sama halvas olukorras. Suuremad tagasilöögid on tabanud tööstussektorit, millel on tulnud hakkama saada tarneprobleemide, peamiste eksporditurgude languse, vahetuskursi kallinemise ja tootmiskulude tõusuga. Tellimuste vähesuse tõttu on tööstussektoril tulnud ka töötajate hulka vähendada, samas kui teenustesektoris on hõive püsinud kasvutrendil.