Järgmise aasta eelarvedefitsiit on pea miljard eurot

«Eelarve kokkupanemine lõpuni just ministeeriumite vahel on käinud ja käib viimaste tundideni. Eelmisel nädalal me tegime ära n-ö poliitilised otsused, saime kokkuleppele ja sealt läks töö edasi ministeeriumite tehnilise tööga ja see on ka see, miks me ei ole saanud kõiki numbreid välja öelda,» rääkis rahandusminister Mart Võrklaev intervjuus ERR-ile.