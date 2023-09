Rahandusministeerium kasutamata eurotoetustest: suudame ära kasutada kuni 100 miljonit kuus

2014–2020 perioodi projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt tänavu 31. detsembril, toetusi saab maksta aga 31. märtsini 2024. Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas avas esmaspäeval toimunud riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et ministeeriumi vaates on optimaalne maksete maht 65 miljonit eurot kuus, samas jõukohane on ka suurusjärk 90–100 miljonit eurot.