Ekspert soovitab: lihtsad näpunäited oma veebiidentiteedi kaitsmiseks

Tehnoloogia kasutamine on tänapäeval vältimatu – peaaegu võimatu on läbida ühtki päeva ilma selleta. Arenenud digitehnoloogia ja kiire interneti levik on võimaldanud elus lihtsust ja kättesaadavust, kuid samas võib see olla ohuks ka inimeste privaatsusele, kirjutab IT-ettevõtte Cybernetica kürbeturvalisuse osakonna juht Sander Valvas.