VAATA OTSE ⟩ Erikomisjon arutab, miks me ei suuda euroraha ära kasutada

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul arutati komisjonis sama teemat ka suve alguses, kust jäi mulje, et aasta teises pooles osatakse toetusrahadele paremat rakendust leida. «Rahandusministeerium rõhutas juunis, et väljamaksete tempot tuleb oluliselt kiirendada, aga augustis tuli nentida, et pigem on läinud vastupidi. Keskmine väljamakse sellest fondist on loodetud 50 miljoni euro asemel olnud viimastel kuudel umbes 30 miljonit eurot kuus,» ütles ta.