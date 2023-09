LUGEJA KÜSIB ⟩ Töötaja ei ilmu juba mitmendat nädalat tööle. Kas tööandjana saan lepingu lõpetada?

Vastab Vladimir Logatšev, tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Töötajal peab olema töö tegemisest keeldumiseks alati põhjus. Nendeks on näiteks puhkus või haigusleht. Üldjuhul töötaja ilma põhjuseta töölt puududa ei saa ning töötajal peab olema alati selleks tõendav dokument. Näiteks, kui töötaja on haige, esitatakse tööandjale haigusleht või kui töötaja hooldab haiget pereliiget, esitatakse tööandjale hooldusleht.

Kui töötaja puudub töölt ilma põhjuseta, on tööandjal töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 88 lg 1 alusel õigus tööleping erakorraliselt üles öelda. TLS § 88 lg 1 p 3 sätestab, et tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, eelkõige, kui töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi.

Seega, kui töötaja ei ilmu tööle, eeldab seadus, et tööandja teeb töötajale ennekõike hoiatuse ja alles siis ütleb töölepingu erakorraliselt üles. Sellest tulenevalt on tööandjal mõistlik saata töötajale kiri (nt e-kiri või/ja tähitud kiri või SMS), kus paluda teatada, miks töötaja puudub ja kas on puudumist õigustavaid asjaolusid.