Põllumäe sõnul on IT-valdkonna puhul on vältimatu, et arendajad pälvivad suurt tähelepanu ning nende pidevat puudust ei saa ka maha salata, kuigi peamine tähelepanu läheb sinna, siis ei ole aga õige arvata, et kogu IT-maailm vaid arendajatest koosneks.

«Arendajad on osa meeskonnast, kuid selleks, et nemad saaksid oma tööd edukalt teha, ei saa nad meeskonnas toimetada üksi. IT on tiimisport ja selleks, et arendaja saaks palli väravasse lüüa, on kõikide teiste tiimikaaslaste panus hindamatu väärtusega,» märgib Põllumäe.