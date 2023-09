Vastutuskindlustus katab naabritele tekitatud kahjud

Seesam Kindlustuse varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden rõhutas Postimehele, et üürnikul on oluline sõlmida vastutuskindlustus, kuna just see on see, mis katab naabritele tekitatud kahjud. Gilden selgitas, et vastutuskindlustus katab näiteks veeavarii tagajärjel uputatud naabrite kahjud ning tahtmatult tekitatud tulekahju kahjud.