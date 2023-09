Keskkonnaagentuur hoiatab: tulevikus tekib hulganisti tuuliku- ja paneelijäätmeid

Eesti on seadnud eesmärgiks 2030. aastaks toota kogu tarbitav elekter taastuvatest energiaallikatest. Sellest tulenevalt on rajatud mitmeid päikese- ja tuuleparke – 2022. aasta keskel küündis Eestis asuvate päikeseparkide koguvõimsus 474 megavatini, praegu olemasolevate tuuleparkide võimsus aga 340 megavatini. Samuti suureneb päikesepaneelide paigaldamine nii eramajadele kui ka tööstustele ning töös on mitmed suured arendusprojektid, nagu Siiraku ja Tootsi-Sopi tuulepargid ning Raba ja Nurme päikesepargid.

«See tähendab, et 2050. aastatel hakkab tekkima hulgaliselt päikesepaneelide ja tuulikute jäätmeid. See on suur ja püsiv jäätmevoog, mille käitlusvõimaluste loomiseks tuleks juba täna teha plaane ja investeeringuid,» toonitavad Aarma ja Link, lisades, et materjalide ümbertöötlemine võib anda võimaluse uue majandusharu või ekspordiartikli tekkimiseks.