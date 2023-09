Dombrovskis, kes vastutab inimeste heaks töötava majanduse eest, ütles CNBC-le , et olenemata sellest, et Euroopa Liidul pole kavas Hiinast lahku lüüa, peab liit ennast siiski kaitsma, kui tema avatust kuritarvitatakse.

Asepresident Dombrovskis lisas, et suhted Hiinaga on muutunud pingeliseks just nimelt seoses Pekingi sidemetega Moskvaga, pärast seda kui Venemaa väed Ukrainasse tungisid.