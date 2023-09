Mida teha, kui tekib võlg? Ekspert annab nõu!

«Suurim viga, mida võlgnevuse tekkides tehakse, on jaanalinnu kombel pea liiva alla peitmine. Samas ütleb juba rahvatarkuski, et võlg on võõra oma ning varem või hiljem tuleb see tasuda. Mida hiljem probleemi endale tunnistada, seda kallimaks see protsess muutub,» rõhutab Kirsimaa, miks on inimese jaoks väga oluline võlgnevuse tekkides olla kättesaadav ja asuda koheselt tegutsema.