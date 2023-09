Pooled eestlased tajuvad finantspettuste kasvu

«Kui mõningane pettuste arvu kasv on mõistetav, siis uuringu tulemuste järgi tajuvad ligi pooled Eesti inimesed finantspettuste arvu tuntavat suurenemist. See on mõtlemapanev statistika, mis näitab, et petturid on oma haaret kiiresti laiendamas ning nende negatiivsest mõjust ei jää puutumata keegi,» ütleb Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik.