Vene riskid kergitasid Euroopa gaasihindasid

Kuigi Venemaa moodustab vähem kui 10% Euroopa gaasitarnetest (enne eelmisel aastal toimunud Kremli sissetungi Ukrainasse oli see näitaja üle 30%), on piirkonna turg endiselt pingeline ja äärmiselt tundlik võimalike tarneprobleemide suhtes. Ei ole olnud teateid, et gaasi eksport võiks olla mõjutatud, kuid mõned kauplejad peavad uut keeldu märgiks, et Venemaa riskid on taas fookuses.