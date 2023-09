«Kuna inflatsioon on viinud müügimahud langusesse ja intressitõus muutnud laenamise oluliselt kallimaks, eelistatakse juba soetatud seadmeid kauem töös hoida ja väljavahetamise asemel remontida,» selgitas Sauemägi pressiteates.

Hoolimata ebakindlatest aegadest majanduses on toidupoodides maad võtmas uued trendid. «Järjest rohkem on poodides näha näiteks iseteenindusega valmistoidulette, sest inimesed soovivad oma lõunasöögi kiiresti ja ilma järjekorras seismata ise kokku panna,» märkis tegevjuht. Samuti on sagenev nähtus mahlapressid ja isegi ananassiviilutajaid, kus klient saab ennast ise teenindada.