Rootsi meedia: Eestis saeveski sulgenud juht kaotas töö progressiivsete vaadete tõttu

Skandinaavia suurim majandusleht Dagens Industri (DI) sõnul on nad saatnud Stora Ensole päringuid tegevjuht Annica Bresky lahkumise kohta, kuid pole nendele seni vastuseid saanud. Küll on majandusleht rääkinud mitme asjaga kursis oleva allikaga, kes väidavad, et Breskyle said saatuslikud tema seisukohad ja edumeelne tegevuskava, eelkõige keskkonnaküsimustes, mis polevat kõigile meeldinud.