USAs ei avalda intressitõstmised kodulaenudele mõju nagu Eestis

Keskpanga intressikergitustel pole praktiliselt mõju varem väljastatud kodulaenudele, sest valdavalt on USAs nende intressimäärad väga pikaks ajaks fikseeritud. Kui Eestis on valdav osa kodulaenudest ujuvintressiga, millest valdav osa on seotud kuue kuu euriboriga, siis muutub kodulaenu võtnule intress kaks korda aastas. USAs on levinud kümneteks aastateks fikseeritud intressiga kodulaenud. Paljude laenude intress on kindel ja muutumatu 30 aastaks, ükskõik mida keskpank ka vahepeal intressidega ei teeks.