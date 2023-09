Eestisse rajatakse üle 100 uue elektrisõidukite laadimispunkti

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on elektriautode kasutamine Eestis kasvav trend. «Võrreldes aastatagusega on Eestis esmaregistreeritud elektriautode arv tõusnud 21 protsesnti. Eestis on juba enam kui 500 elektrisõidukite laadimispunkti, nõudlus nende järgi kasvab ja sellega tuleb sammu pidada. Eesti ettevõtjad on haaranud võimalusest osaleda puhtamate kütuste pakkumisel – see soodustab ökonoomsemate sõidukite kasutuselevõttu ning aitab liikuda jõudsamalt kliimaeesmärkide täitmise suunas,» sõnas minister.