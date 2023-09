Clevon tahab alternatiivturul kauplemise lõpetada hiljemalt novembris

11. septembril otsustas börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon rahuldada Clevoni taotluse ning lõpetada aktsiatega kauplemine First Northil tingimusel, et investoritele pakutakse väljumisvõimalust, sealhulgas võib neid olla mitu, ning investoritele tagatakse võrdne ja õiglane kohtlemine.

Clevon kinnitas, et ettevõtte eesmärgiks on Nasdaq Tallinna noteerimis- ja järelevalvekomisjoni poolt seatud tingimused täita. «See võimaldab kontsernil hakata läbi rääkima suure hulga potentsiaalsete investoritega, kelle jaoks on börsil olek takistavaks faktoriks investeerimisel ja seeläbi oluliselt suurendada järgmise kapitali kaasamise raundi õnnestumise tõenäosust,» teatas Clevon börsiteates.