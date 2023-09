Algne laine läks lahti OpenAI ChatGPTst ligi aasta tagasi. Tencenti juhatuse liige teatas, et praegu käib sõda sadade mudelite vahel, mida pakuvad nemad, Baidu, Alibaba ja näiteks Huawei.

Hiinas on nüüd vähemalt 130 suurt keelemudelit, mis moodustab 40 protsenti maailma keelemudelitest ja jääb alla vaid USAle, kelle turuosa 50 protsenti, hindas maaklerfirma CLSA. Investorid ja analüütikud räägivad, et ühtegi toimivat ärimudelit pole tekkinud. Kõik on üksteisele liiga sarnased ja kulud aina kasvavad.