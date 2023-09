Swedbank: ettevõtete maksutõus halvendaks nende konkurentsivõimet veelgi

«Eesti ettevõtete käive läks käesoleva aasta teises kvartalis langusesse ja kasumikasv pidurdus. Majanduse mahu langus, samas kui inflatsioon raugeb, on vähendanud ettevõtete võimalusi kasumit teenida. Ettevõtete äritegevust ja kasumlikkuse kasvu piirab ka halvenenud konkurentsivõime,» möönis Mertsina oma värskes kommentaaris.

Ökonomist tõi välja, et paljud tootmisega seotud hinnad küll juba vähenevad, kuid näiteks ekspordihindade tase on teiste riikidega võrreldes tõusnud viimase paari aastaga väga kõrgele. Samuti on kogumajanduse hinnapõhist konkurentsivõimet iseloomustav tööjõukulu kasvanud ühe ühiku lisandväärtuse tootmiseks Eestis rohkem kui näiteks Lätis, rääkimata Soomest, Rootsist ja Saksamaast.