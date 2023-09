Toornafta on kallinenud viimastel kuudel ligi kolmandiku võrra ning veelgi kiiremini on maailmaturgudel tõusnud bensiini ja diislikütuse hinnad. Kütuste edasine kallinemine kiirendab juba üldist inflatsiooni.

Diislikütuse hinda kergitas eriti hoogsalt uudis, et Venemaa, kes on maailma suurim diislikütuse tarnija, peatab ajutiselt autokütuste ekspordi, et leevendada hindade hüppelist tõusu koduturul. Venelaste jaoks on bensiini ja diislikütuse jaehinnad aasta algusest tõusnud ligi kümnendiku võrra, mis ületab inflatsiooni enam kui kaks korda. Diislidefitsiit on idanaabrite juures juba niivõrd suur, et Valgevene pidi suurele naftariigile oma tarnetega appi tõttama.