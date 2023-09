Venemaa võtab uue maksuga sihikule eksportijad

Rubla on tänavu kolmas kõige kehvem valuuta arenguriikide seas, mille hind langes augustis lühiajaliselt üle 100 rubla dollari suhtes. Nõrgem kodumaine valuuta võib samas suurendada eksporditulu rublades väljendatuna. Uus maks aitaks suunata osa sellest kasust eelarvesse, mis on endiselt Ukraina sõjast tingitud sanktsioonide tõttu surve all.