Bigbanki paindlik säästuhoius kogus avanädalaga miljoni jagu laekumisi

«Rahal on täna hind ja see hind ei ole üldse mitte odav. Seega peab iga inimene endalt küsima, kas tema säästud seisavad niisama või teenivad parimat võimalikku tootlust,» kommenteeris Bigbank Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on uut tüüpi säästuhoiuse kiirest edust võimalik järeldada vaid seda, et Eesti inimeste rahatarkus on selgelt tõusuteel.