Mupo pikka aega Tallinna kesklinnas mahajäetud majast: veendusime, et kõik nõuded on täidetud

Postimees kirjutas augusti lõpus, et Tallinna kesklinnas asub maja, mis on juba üle 10 aasta mahajäetud. Majal on olnud alates 2007. aastast viis omanikuvahetust, mille käigus on omanikeringis muutused toimunud. Mahajäetud majas on ladustatud narkootikume, sinna on tunginud kõrvalised isikud ning piltidelt on näha, et hoone on osaliselt põlenud. Hoones toimus tulekahju 1996. aastal, milles hukkusid kaks inimest.