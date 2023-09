Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab teada, et kaupleja Shoppa OÜ suhtes on algatatud pankrotimenetlus, mistõttu pole tarbijavaidluste komisjonil võimalik enam tarbijakaebusi lahendada ning tarbijatel tuleks nõuded esitada pankrotimenetluse raames.

Shoppa OÜ-st on kirjutanud Postimees ka varem. Äriregistri andmete järgi on ettevõttele pandud hoiatusmärk, kokku on firmal ligi 10 000 euro eest maksuvõlga. Firma kuulub Äriregistri järgi Karol Kogerile ja Heiki Sõmerikule.