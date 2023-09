Pealtnäha jonksus eelarves haigutavad pirakad augud

Viis, kuidas valitsus rasketest ja ebapopulaarsetest otsustest pääses, on iseenesest lihtne. Saades aru, et 200 miljoni suurune auk on liiga suur, et selle kinnilappimises omavahel paari päevaga kokkuleppele jõuda, muudeti eelarvereegleid. Kui kehtiv riigieelarve seadus näeb ette, et negatiivne eelarveseis tuleb tingimata tagasi plusspoolele viia, siis uus põhimõte on, et kuni võlgu elamine püsib ühe protsendi lähedal, on kõik korras.