Soome kinnisvarale ennustatakse langust

Soome eluasemehinnad langevad sel aastal keskmiselt 5 kuni 7 protsenti, ütles OP Groupi majandusteadlane Joona Widgren oma uues prognoosis, vahendab Bloomberg. See tähendab, et majade väärtused langevad veel veidi enne põhja jõudmist, sõnas ta, lisades, et turu languse riske on lihtsam leida kui märke taastumisest.