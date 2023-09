SEB: tänases majandusseisus inimesed koduostu edasi ei lükka

Võrreldes möödunud aasta ja varasemate aastate kodulaenu statistikat, on sarnaselt kinnisvaraturu trendidega märgata ka mõningast laenuaktiivsuse langust. «Aktiivsus on ennekõike vähenenud teise kinnisvara ostude vähenemise arvelt ehk kodusid jätkuvalt ostetakse, kuid kinnisvarainvesteeringute osakaal on näidanud mõningast langust,» nentis Hallang.

Ta tõi esile, et keskmine kodulaenu taotleja on 30ndates noor, kes soetab esimest päris oma kodu. «Üldiselt saab öelda, et inimestel on elu jooksul 2–3 kodulaenu ligi 10-aastase tsüklina, kus ligi 10 aasta jooksul kas tasutakse üks laen tagasi või võetakse järgmine suurema kodu soetamiseks,» nentis Hallang.