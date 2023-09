Salajased kärpeplaanid: kümned miljonid püütakse leida ametnikke koondamata

Valitsus tahab Kallase sõnul 2025. aastal kärpida 150 miljonit kolme ministeeriumi peale ning selleks on tehtud eraldi tühi rida. Veel on teada, et null-eelarve peale lähevad rahandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning sotsiaalministeerium ning sealt on ka kõige rohkem kärpeid oodata. Selles osas, mis täpsemalt toimuma hakkab, hoidsid ministeeriumid suu lukus.