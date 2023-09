Kaja Kallas: ettevõtete tulumaksu ei tule. Selle eest olen valmis ka langema!

Kaja Kallas ütles Äripäeva korraldataval Äriplaani konverentsil, et Eestis klassikalist ettevõtete tulumaksu ei tule. «Ei! Selle eest olen ma valmis ka langema,» ütles Kallas. Ta kinnitas, et see variant oli eelarvearutelude käigus ka laual, kuid Kallas ütles, et olukorras, kus majandust ja ettevõtteid ootavad ees struktuursed muudatused, mis nõuavad ka investeeringuid, oleks väga-väga vale otsus minna ettevõtetelt seda raha praegu ära võtma.