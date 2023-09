Pangaliit: kahe aastaga laekub 480 miljonit tulumaksu

Pangaliidu tegevdirektor märkis, et konstruktiivne arutelu valitsuskoalitsiooniga andis ka kindluse, et Eesti pangad saavad järgmised kolm aastat tegutseda stabiilses maksukeskkonnas. «Pidime leidma lahenduse, mis on majandusele tervikuna kõige vähem haavatavam. Eestis tegutsevad pangad on ka pärast neid väljamakseid jätkuvalt kapitaliseeritud ja suudavad jätkata majanduse toetamist,» kinnitas ta.