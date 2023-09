Kaljulaid kritiseeris teravalt valitsuse eelarvekava

Kuidas peaks Eesti maksupoliitikat kujundama, et see oleks õiglasem ja tasakaalustatum? Kas käibemaksu tõus on tõesti sobiv kompensatsioon maksuküüru kaotamiseks või on see pigem koormaks väiksema sissetulekuga inimestele? Oma vastuse sellele andis president Kersti Kaljulaid.