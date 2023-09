Reinsalu: pankadega sõlmitud kokkupele kinnitab valitsuse majandusvaenulikkust

«Meil on aastaid olnud probleemiks finantsteenuste kapitali väljavool võrreldes teiste arenenud riikidega. Eriti tõsine on see majanduslanguse ajal. Nüüd hakkavad pangad raha Eesti majandusest välja viima ja seda Eesti valitsuse survel,» tõdes Reinsalu ja lisas, et seda tehakse praegu selle aasta kasumi puhul pankade poolt motiiviga, et maksta vähem tulumaksu, kuna järgmisel aastal tulumaksu määr on 2 protsenti kõrgem.