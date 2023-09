Põllumees: Läti-Leedu kasutavad kütuseaktsiisi miinimummäära, aga meil hakatakse maksu tõstma!

Kriitikanooli Oopkaupil jagub. «Riik küll kehtestas põllumeestele eriolukorra, aga ma ei oska tuua ühtegi praktilist näidet, kuidas sellest kasu oleks,» teeb ta otsa lahti. «Täiesti tühi otsus! Olgu, sa saad maksepuhkust taotleda, kuid seda said ju kõik laenajad niigi teha! Aga kõik, kellel on laen, teavad ju, et kui küsid maksepuhkust, siis intressid lähevad üles – see otsus on, nagu Joel Steinfeldi laulus öeldakse, vihmamantel uppujale,» ütles Oopkaup.