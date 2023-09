Intressitõus ja inflatsioon lõid meretuuleparkide arendajate plaanid segi

Kuu alguses teatas suurenenud kuludest näiteks Skandinaavia mereenergiatootja Ørsted, mille aktsia väärtus langes kohe veerandi võrra. Ørsted võitis tuulefarmilepingud USAs Connecticuti, New Yorgi ja New Jersey ranniku lähistele 2018. ja 2019. aastal, lubades müüa nende projektide elektrit fikseeritud hinnaga. Nagu kirjutas The Wall Street Journal, on lubade viibimine, kulude kasv ja intressimäärade tõus nende kasumilootused nüüdseks põhimõtteliselt põlema pannud. Suvel peatas intressimäärade tõusu tõttu oma suure avamerepargi projekti Rootsi Vattenfall, kusjuures nende hinnangul on mereparkide ehituskulud sel aastal tõusnud 40 protsenti.