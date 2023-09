Karis kutsus USA ettevõtjaid Eestisse investeerima

«Eesti on üks maailma vabamaid riike ja Eestis on väga lihtne äri ajada. Edukad kiiresti kasvavad ettevõtted on selle tõestuseks. Meil on elaniku kohta kõige rohkem idufirmasid, mille väärtus on jõudnud vähemalt miljardi dollarini,» rääkis president.

Karise sõnul on Balti riigid usaldusväärsed Euroopa Liidu riigid, kus on palju majandusvabadust, lihtsad maksusüsteemid, kõrge digitaliseerituse tase ja läbipaistvus. Ühtlasi kinnitas president Ameerika Ühendriikide ettevõtjatele, et nende investeeringud on NATO pinnal kaitstud.

«Alustasime oma turumajanduslike reformide teed üheksakümnendate alguses, kiire kasv ja elatustaseme tõus on vähemalt osaliselt tingitud meie tugevatest sidemetest Põhjamaade ja Ameerika Ühendriikidega. Liitusime Euroopa Liidu ja NATO-ga peaaegu kakskümmend aastat tagasi ning oleme oma majandused üles ehitanud majanduslikele vabadustele,» ütles Karis vastuseks küsimusele, miks peaksid ettevõtted investeerima Balti riikidesse.

Eesti riigipea tõi esile ka rahvusvahelistumise olulist rolli ning rääkis piiriülestest investeeringutest. «Edukad ettevõtted peavad oma äri ajama globaalselt – muud võimalust pole,» rõhutas president.