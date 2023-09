Riigikontroll hoiatab: Eesti võib raisku lasta miljoneid eurotoetust

Liedemann kirjutab riigikontrolli värskes blogipostituses, et rahandusministeeriumi toon valitsusele euroraha rakendamisest raporteerides on muutunud üha murelikumaks. Nimelt on Eestil veel neli kuud aega, et vältida Euroopa Liidu rahastamisperioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika toetusraha kaotsiminekut, kuid raha kasutustempo eesmärgid on seni jäänud saavutamata. Rahandusministeerium on seejuures valitsust teavitanud, et probleeme on ka uue, juba alanud perioodi 2021–2027 välistoetuste rakendamisel.