Skandinaavia fond omandas Cleveronis 10-protsendise osaluse

Nordic Secondary Fund on esimene ja ainus investeerimisfond Skandinaavias, mis investeerib ainult järelturu investeerimisringides, teatas tehingut nõustanud advokaadibüroo Cobalt. Cleveron on robootiliste pakiautomaatide tootja ja viimase miili click and collect-lahenduste looja jae- ning logistikasektorile.