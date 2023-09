1Partner tegevjuht valitsuse tulumaksu plaanist: see on halb idee, eriti praegu

Kinnisvarafirma 1Partner tegevjuht Martin Vahter ütles, et majanduselanguse ajal pole sobiv aeg ettevõtjatele tulumaksu kehtestamiseks, kuna see võib vähendada firmade investeeringuid. Lisaks on tema sõnul oht, et väiksemad ettevõtjad hakkavad oma tulusid riigi eest varajama, et maksukohustust vältida.