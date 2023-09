A1000 kaupluseketi juht: poodidel on suur kiusatus maksutõusu varjus hindu tõsta

«Septembris hindade tõstmine pole kuidagi põhjendatav jaanuarist kehtima hakkava uue aktsiisiga. Samas on meil on vaba konkurents ja kallimas poes maksabki sama kaup iga päev kolmandiku võrra rohkem ja tarbija teeb oma valikud ise. Ebaeetiline on aga lihtsalt juurdehindluse tõstmine aktsiisitõusu ettekäändel,» ütles Lauring.

«Sektoris liigub juba mitu kuud info sellest, et mitu ketti plaanib hindasid aktsiisitõusust märksa varem ning oluliselt rohkem kui kaks protsenti tõsta. Pigem on oodata kahe protsendi asemel keskmiselt 5–7-protsendist hinnatõusu. Tundub väike vahe, aga suurte mahtude juures on teenitavad summad kolossaalsed. Kui arvestada, et näiteks 800-miljonilise aastakäibe juures tõstetakse hindasid kahe protsendi võrra lihtsalt üks kuu varem, teeb see 1,3 miljonit kasumit lisaks,» ütles Lauring.