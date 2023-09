Raskustes puitmajasektor tahab riigilt erakorralist rahasüsti

Liidu juhatuse esimees Martin Talts märkis kirjas, et 2022. aastal oli Eesti puitmajasektori ekspordikäive 540 miljonit eurot, ent seoses sihtturgude majandusolukorra nõrgenemisega on alates eelmise aasta lõpust olukord drastiliselt muutunud. Viimase kolme kuu keskmine käibelangus on Taltsi sõnul eelmise aasta sama ajaga võrreldes 36 protsenti ning tänaseid seise vaadates ei ole tema hinnangul põhi veel käes. «Tugevaimatel majatootjatel on jätkub tööd selle aasta lõpuni – kui olukord ei muutu, näeme sektoris ette veel nii mõnegi tehase sulgumist,» nentis ta.