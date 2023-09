Teisipäeval langeb järsult elektri börsihind

Kõige kallim, 170,10 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind teisipäeva õhtul kell 20–21, kõige odavam aga mõned tunnid varem, kell 14–15, mil hind langeb -1,36 eurole megavatt-tunnist. Seejuures on hind miinuses kokku kahel tunnil, vahemikus kell 13–15.

Lätis ja Leedus maksab elekter teisipäeval 16,9 protsenti rohkem kui Eestis, 95,17 eurot megavatt-tunnist. Samas Soomes on elekter Eestist sadu kordi odavam, makstes vaid 0,12 eurot megavatt-tunnist. Kogu Nord Pooli süsteemi hind on aga hoopis minuses, -0,60 eurot megavatt-tunnist. Nord Pool süsteemi kõige kallim päevahind on teisipäeval Poolas, 104,74 eurot megavatt-tunnist.