Töötukassa: kollektiivse koondamiste arv tegi viimase 5 aasta rekordi

Koondamiste puhul vaatab töötukassa kahte näitajat – kollektiivsete koondamiste teadete arv ja töötud, kes on viimaselt töökohalt koondatud. «Koondatuna arvele tulnud inimeste osakaal tõusis eelmise aasta hilissügisel ja see on nüüd aasta jooksul püsinud stabiilsel tasemel. 12–14 protsenti kõikidest uutest töötutest on töö kaotanud koondamise tõttu. See suurusjärk augustis ei muutunud,» kommenteeris töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool BNSile.