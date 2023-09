KOMMENTAAR ⟩ Avaliku sektori palkade külmutamine tooks kaasa töötajate lahkumise

«Minu meelest me leppisime selles siiski koalitsiooniläbirääkimistel kokku. Mäletan, et just haridusminister ütles, et avalikus sektoris tuleks palgad külmutada, sest kõik said aru, et riigieelarve tuleb korda teha. Mina sain küll aru, et me rääkisime ikka kogu avalikust sektorist ja kõikide palkadest,» ütles Võrklaev saates.