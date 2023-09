Swedbank: investeerimisel tuleb firmasid individuaalselt hinnata

Aljas kirjutas Swedbanki blogis, et teine kvartal oli Balti börsil äärmuseni polariseerunud. Nimelt vähenes teises kvartalis Swedbanki kaetavate ettevõtete müügitulu mediaankasv peaaegu poole võrra 9,8 protsendile, andes lõpuks järele majanduse aeglustumisele Balti riikides. Esimeses kvartalis oli vastav näitaja 18,3 protsenti.

Sarnaselt aeglustus puhaskasumi mediaankasv esimese kvartali erakordselt 67,2 protsendilt 20,5 protsendile teises kvartalis. «Samas on tulemus endiselt tugev, kuna üheksa kaetava ettevõtte kasumlikkus paranes oluliselt. Taas täheldame suuri kõikumisi mediaani ümber, mistõttu saame vaid korrata, et meie kaetavate ettevõtete nimekiri on äärmuseni polariseerunud,» märkis analüütik.