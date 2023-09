See on hea mõte. Me teeme aktsiapakkumise, kus kõik kes tahavad, saavad tuleval aastal osta meie aktsiaid. Kuna me pakume Tallinnale liikumisvõimalusi, siis ehk on see hea mõte. Kui aga mõte oleks omandada strateegiline osalus ja hakata ettevõtte nõukogus otsustama, siis see mulle ei meeldiks. Vaadake SASi mudelit. Iga riik üritas sealt midagi enda poole sikutada. Kuhu nad välja jõudsid? Ehk tahab valitsuse asemel hoopis Tallinna lennujaam ise osta airBalticu aktsiaid?