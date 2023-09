Kosmeetikatootja Orto kaotas mullu kasumit

«Viimaste aastate kriisid, sealhulgas COVID-19, Ukraina sõda, energiahinnad ning muud maailmamajanduse mõjutused, on tugevalt tõstnud toor- ja pakkematerjalide hindu ning mõjutanud hankekindlust. Kasumi vähenemine vaatamata müügitulu suurenemisele, on otsene tagajärg eelpool toodud mõjutustele,» kirjutas ettevõtte juhtkond aruandes.

AS Orto põhitegevusala on kosmeetikatoodete ja puhastusvahendite tootmine ning müük. Ettevõtte emafirma on Arcalor OÜ ning tegelikud kasusaajad Vahur Pindma, Riho Pärtel, Alar Kiilmaa – kõigil kolmel on ettevõttes 33,33-protsendine osalus.