Tamla: rohepööre hoiab inflatsiooni kaua kõrgel

See on miski, mis hoiab meil inflatsiooni kõrgel veel pikemat aega. Rohepöörde esimene aastakümme on investeeringute mõttes meeletult ressursimahukas. Investeerimise mõttes on rohepööre sarnane tehnoloogiaaktsiate buumiga 2000. aasta paiku. Rohepöördega tegelevaid ettevõtteid on selgelt liiga palju ja ebaproportsionaalselt suur osa ei jää neist püsima, vaid lähevad põhja. Kui vaatame, kes on täna maailma suurimad ettevõtted, siis need said internetibuumi ajal oma esimesed tiivad.