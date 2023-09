Rain Palmiste valitsusele: ärge tekitage uuesti kahekohalist inflatsiooni

«Valitsuse viimaste otsuste ja plaanide taustal on selge, et see on otsetee kahekohalisse inflatsiooni. Käibemaksumäära tõus, võimalik plastpakenditasu ja suhkrumaks tõstab tarbija jaoks märkimisväärselt toiduainete hindu,» ütleb üle riigi suuri kauplusi ja tanklakette pagaritoodetega varustava Mantinga Eesti juht Rain Palmiste.