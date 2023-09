Hoopis huvitavaks on muutnud olukord Tallinna börsi võlakirjaturul, kus on paljude pankade allutatud võlakohustusi, ka LHV omi.

Võlakirjade hinnad on viimasel ajal kõvasti kukkunud. Põhjuseid võib olla palju. See on tavaline, et kui intressimäär tõuseb, siis võlakirjade hinnad kukuvad. Kui nüüd näidatakse, et 10,5 protsenti on uus mõistlik 10 (5) aastaste allutatud võlakirjade intressitase, siis nii lihtsalt ongi. Pole vaja muud põhjust otsida.